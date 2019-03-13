2019-03-13T19:08:29+03:00
Происшествия

Под Липецком уничтожили артиллерийский снаряд

Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Тербунском районе
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком уничтожили боеприпасПод Липецком уничтожили боеприпасФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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На днях в Тербунском районе обнаружили взрывоопасный предмет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, это был боеприпас времен Великой Отечественной войны, а именно артиллерийский снаряд 105 мм.

Оперативная группа регионального УГПСС вывезли боеприпас на подрывную площадку №1 полигона Липецкого района. Артиллерийский снаряд уничтожили.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещено предпринимать какие-либо действия с ними. Нельзя бить боеприпасы по корпусу, прикасаться, поднимать или переносить их. А также закапывать в землю, бросать в водоем, костер. В случае обнаружения такого предмета звонить по номеру вызова экстренных служб «112». Также работает телефон доверия 22-88-60, 8-800-200-51-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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