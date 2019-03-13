2019-03-13T19:26:03+03:00
Общество

В ночь на четверг в Липецке стукнут морозы

Днем температура останется прежней - в районе +2 градусов
Юлия КЛЮЕВА
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Ночью в Липецке морозы, а днем - плюсовая температураНочью в Липецке морозы, а днем - плюсовая температураФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 14 марта, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью стукнет мороз. От 8 до 13 градусов ниже ноля. Ветер западный.

В светлое время суток в регионе заметно теплее. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Ветер переменится на южный. Скорость – 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В пятницу, 15 марта, в Липецке переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза. Днем синоптики обещают около 0. Вечером в областном центре возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление без изменений - 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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