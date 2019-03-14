Под Липецком мужчина, угрожая канцелярским ножом, вынес из магазина брюки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-14T08:54:09+03:00

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В минувшую среду, 13 марта, в отделение полиции Ельца обратился 28-летний мужчина. Он представился представителем магазина, расположенного по улице Радиотехнической. В заявлении он указал, что вечером того дня в магазин вошел неизвестный. Он, угрожая канцелярским ножом, похитил 2 пары брюк за 6 698 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители по "горячим следам" задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 40-летний местный житель. Кстати, он уже ранее был судим за кражи и даже сидел в тюрьме.

Ельчанина заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Если вину докажут, мужчине грозит максимум до 10 лет тюрьмы по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU