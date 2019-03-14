2019-03-14T08:54:09+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина, угрожая канцелярским ножом, вынес из магазина брюки

Предполагаемого преступника задержали по "горячим следам"
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Правоохранители задержали подозреваемогоПравоохранители задержали подозреваемогоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 13 марта, в отделение полиции Ельца обратился 28-летний мужчина. Он представился представителем магазина, расположенного по улице Радиотехнической. В заявлении он указал, что вечером того дня в магазин вошел неизвестный. Он, угрожая канцелярским ножом, похитил 2 пары брюк за 6 698 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители по "горячим следам" задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 40-летний местный житель. Кстати, он уже ранее был судим за кражи и даже сидел в тюрьме.

Ельчанина заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Если вину докажут, мужчине грозит максимум до 10 лет тюрьмы по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Липецкий СК возбудил уголовное дело по факту смерти девушки в коме
Первый мобильный офис МФЦ для бизнеса появился в Липецкой области
В Липецке у СК «Звездный» разбирают главный городской каток
В Липецке в ДТП с автогрейдером «КамАЗ» пострадал водитель внедорожника
В Липецке ищут 65-летнего мужчину, страдающего потерей памяти
В ночь на четверг в Липецке стукнут морозы
Под Липецком уничтожили артиллерийский снаряд
Под Липецком сгорела надворная постройка
В четверг 22 улицы Липецка останутся без света, а 8 домов без горячей воды
СК просит обманутых дольщиков быть внимательней при выборе нового застройщика
Липчанин, забивший соседа за необоснованное подозрение в краже, получил 7.5 лет
Подростка, ушедшего из школы-интерната под Липецком, нашли
В Липецкой области телефонный террорист получил срок
Под Липецком поймали браконьера на снегоходе
В Липецке несколько дней назад пропал 72-летний пенсионер
В Липецке мать-алкоголичка морила голодом ребенка-инвалида
Школу на Манеже в Липецке достроят за 211 млн. рублей
В Липецке уличный грабитель сбил с ног женщину, чтобы вырвать сумку
Пик паводка в Липецке ждут в конце марта
Полицейские нашли пропавшего под Липецком пенсионера из Тамбова
В Липецке заменят более 21 км теплосетей
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»
Липчане едва не устроили самосуд над душевнобольным, который разбил лицо девушке
По мнению родителей, Липецк в десятке городов, с самым плохим школьным образованием
Игорь Артамонов просит липчан сообщать ему о разбитых дорогах
В Липецке сбитая женщина погибла по дороге в больницу