2019-03-14T09:42:19+03:00
Общество

В Липецке ищут 65-летнего мужчину, страдающего потерей памяти

Пенсионер пропал в понедельник
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал пенсионерВ Липецке пропал пенсионерФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецке разыскивают пенсионера. 65-летний Соломенцев Александр Егорович пропал в прошедший понедельник, 11 марта. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", мужчина, возможно, потерял память. До сих по его местонахождение не установлено. Александра Соломенцева ищут волонтеры и родные.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: синий пуховик с капюшоном, джинсы, черные ботинки, зимняя норковая шапка.

Просьба ко всем, кто видел Александра Соломенцева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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