2019-03-14T11:29:49+03:00
Происшествия

В Липецке в ДТП с автогрейдером «КамАЗ» пострадал водитель внедорожника

За сутки на дорогах области в двух авариях один человек погиб и один пострадал
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП с "КамАЗом" пострадал водитель "таблетки"В ДТП с "КамАЗом" пострадал водитель "таблетки"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием грузовика дорожных служб произошла в среду утром, 13 марта, в районе садового товарищества «Тракторостроитель-1», в Липецке. Там 49-летний водитель УАЗа «таблетки» не смог объехать автогрейдер «КамАЗ», за рулем которого был 33-летний мужчина. В результате водитель внедорожника получил травму, но в больницу его класть не пришлось.

В те же сутки в Липецкой области произошла трагическая авария с пешеходом. Все случилось в 23.30 на трассе «Дон» в Хлевенском районе. 39-летний мужчина, переходя дорогу в неположенном месте, попал под колеса «Газели», за рулем которой был 37-летний водитель. Пешехода увезли в больницу, но спасти не успели – он скончался в больнице.

Как отметили в пресс-службе областного УГИБДД, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов, которые в 6.5 раз снижают риск наезда на пешехода в темноте. Если без светоотражателей водитель с ближним светом фар замечает пешехода за 25-40 метров, то с ними – за 130-140 метров. С дальним светом отражающие элементы видно за 400 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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