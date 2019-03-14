В Липецке у СК «Звездный» разбирают главный городской каток

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-14T12:28:49+03:00

Он будет лежать в хранилище до следующей зимы

Изменить размер текста: A A

Как и обещали еще перед Новым годом, искусственный каток у спорткомплекса «Звездный» в Липецке продержался до весны. Но в марте в регион пришло резкое потепление и поддерживать лед в надлежащем состоянии стало сложнее. Сейчас на площадке перед комплексом лежат детали конструкций, рабочие уже сняли часть бортов и разбирают боксы, где хранились коньки напрокат.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с потеплением руководство города и обслуживающей организации решили демонтировать каток. Теперь главное зимнее украшение города вместе с холодильной установкой отправится в хранилище.

По данным департамента культуры, за время действия катка, с 22 декабря по 10 марта, на искусственный лед вышли почти 31 000 человек. Если за лето детали не испортятся, к следующей зиме каток снова зальют.

ИСТОЧНИК KP.RU