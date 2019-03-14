2019-03-14T13:09:29+03:00
Общество

Первый мобильный офис МФЦ для бизнеса появился в Липецкой области

Услуги МФЦ теперь доступны в любой точке региона
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Государственные и муниципальные услуги стали доступнее для бизнеса благодаря мобильному офису.

Микроавтобус приобретен на средства целевой программы «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки, - многофункциональных центров для бизнеса». Всего в рамках программы выделено из федерального бюджета 4,16 млн рублей, из регионального 1,617 млн рублей. На закупку микроавтобуса с необходимым оборудованием для рабочих мест израсходовано 2 млн рублей, остальные направлены на создание и развитие инфрастуктуры МФЦ для бизнеса в регионе мест в МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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