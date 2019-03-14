2019-03-14T13:40:00+03:00
Происшествия

Липецкий СК возбудил уголовное дело по факту смерти девушки в коме

Проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза
Юлия КЛЮЕВА
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СКР возбудил уголовное делоСКР возбудил уголовное делоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летней школьницы по ч.2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Напомним, 23 декабря прошлого года девушке стало плохо. Из Данкова ее направили в Липецкую областную детскою больницу. Девушку положили. У нее сильно болел живот, а из заднего прохода выделялась кровь. С каждым днем ей становилось только хуже. Девушка впала в кому. А 9 марта она скончалась. Родители винят в случившемся врачей. По словам мамы, состояние дочери резко ухудшилось во время проведения колоноскопии.

По информации пресс-службы регионального СКР, следователи выясняют истинные причины и обстоятельства произошедшего. В СКР сообщили, что во время лечения девушку осматривали профессора и академики ведущих федеральных медицинских центров страны.

Следователи изъяли всю медицинскую документацию, а также амбулаторную карту из детской поликлиники, где девушка наблюдалась с рождения. Опрашивают медперсонал и родителей школьницы. Провоится комиссионная судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам, в том числе, сделают вывод о качестве оказанной медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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