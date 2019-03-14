2019-03-14T14:39:51+03:00
Общество

В субботу днем в Липецке запретят продавать алкоголь

На площади Петра Великого состоится митинг
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограничат продажу алкоголяВ Липецке ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова ограничат продажу алкоголя. Причина запрета - митинг.

Спиртные напитки запретят продавать в эту субботу, 16 марта. В этот день в областном центре по адресу площадь Петра Великого, 1 пройдет митинг. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, заявленное время мероприятия - с 14.00 до 16.00.

Напомним, что алкоголь запрещено продавать в местах массового скопления людей во время проведения публичных мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала мероприятия, во время его проведения. Запрет снимается только спустя 2 часа после его окончания. Согласно закону, розничная продача спиртного не допускается, в том числе при оказании услуг общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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