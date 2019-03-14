Депутаты могут не сразу отправить в отставку мэра Липецка

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-14T16:06:48+03:00

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В этот четверг, 14 марта, стало известно, что мэр Липецка Сергей Иванов досрочно подал в отставку. Заявление о сложении полномочий с 30 марта уже поступило в городской Совет депутатов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 18 марта Сергей Иванов уходит в отпуск, который продлится до 29 марта. В это время обязанности мэра временно будет исполнять первый заместитель Михаил Щербаков.

- В соответствии с регламентом, парламентарии рассмотрят заявление мэра о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию на ближайшей сессии 26 марта, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе Липецкого горсовета. - Но есть нюанс. В это время Сергей Иванов будет в отпуске. Мы не можем рассмотреть заявление без него. Поэтому, если он приедет на сессию, депутаты рассмотрят заявление. А если нет, значит на следующей сессии.

Кстати, не принять отставку мэра в данном случае депутаты не могут, так как заявление о досрочном сложении полномочий написано по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU