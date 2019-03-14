Под Липецком лоб в лоб столкнулись иномарка и "Газель"
В этот четверг, 14 марта, под Липецком произошла серьезная авария. Как сообщили очевидцы, на Тамбовской трассе лоб в лоб столкнулись иномарка и "Газель". Обе машины разбиты. Информация о пострадавший уточняется. Движение на участке затруднено.
Легковушка и "Газель" столкнулись под ЛипецкомФото: принтскрин видео.
У "Газели" помята передняя часть машины. У легковушки более серьезные повреждения. Перед автомобиля просто всмятку. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причину ДТП.
Ежедневно на дорогах Липецка и области происходят аварии. Некоторые из них - трагические. Так, в минувшую среду, 13 марта, в Хлевенском районе мужчина попал под колеса "Газели". Он переходил дорогу в неположенном месте. В больнице мужчина скончался.
Легковушка и "Газель" столкнулись под ЛипецкомФото: принтскрин видео.
ИСТОЧНИК KP.RU