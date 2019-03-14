2019-03-14T16:37:35+03:00
Происшествия

Под Липецком лоб в лоб столкнулись иномарка и "Газель"

ДТП случилось на Тамбовской трассе [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Легковушка и "Газель" столкнулись под ЛипецкомЛегковушка и "Газель" столкнулись под ЛипецкомФото: принтскрин видео.
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В этот четверг, 14 марта, под Липецком произошла серьезная авария. Как сообщили очевидцы, на Тамбовской трассе лоб в лоб столкнулись иномарка и "Газель". Обе машины разбиты. Информация о пострадавший уточняется. Движение на участке затруднено.

Легковушка и "Газель" столкнулись под Липецком Фото: принтскрин видео.

Легковушка и "Газель" столкнулись под ЛипецкомФото: принтскрин видео.

У "Газели" помята передняя часть машины. У легковушки более серьезные повреждения. Перед автомобиля просто всмятку. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причину ДТП.

Ежедневно на дорогах Липецка и области происходят аварии. Некоторые из них - трагические. Так, в минувшую среду, 13 марта, в Хлевенском районе мужчина попал под колеса "Газели". Он переходил дорогу в неположенном месте. В больнице мужчина скончался.

Легковушка и "Газель" столкнулись под Липецком Фото: принтскрин видео.

Легковушка и "Газель" столкнулись под ЛипецкомФото: принтскрин видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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