В пятницу 25 улиц Липецка останутся без света, 4 - без отопления и воды

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-14T16:58:49+03:00

В Липецке снова отключения воды, света и тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 15 марта, в некоторых дома Липецка отключат свет, воду, тепло. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Рудничная; Медицинская; Поселковая; Жактовская; Паровозная; Ударников, а также Индустриальная, 19; проспект Победы, 87А; 2-я Индустриальная, 15а.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат по следующим адресам: улица Новая; Совхозная; Вольная; Ясная; Раздольная; Лучистая; Просторная; Отрадная; Утренняя; Ягодная; переулок Беговой, а также улица Студеновская; Дарвина; Димитрова; Красная; Энергетическая; Чапаева.

С 2 часов дня до 4 часов вечера без света останутся липчане, проживающие по улице М.Горького, 3; Октябрьская, 74, 87, 90; Первомайская, 65 , 77В, 79, 81, 83, 85.

С 2 часов дня до 5 часов вечера - дома №13 и 15 по улице Зегеля.

С 9 утра до 12 часов дня - дом №2 по площади Петра Великого.

Также некоторым липчанам отключат отопление. С 9 утра до 6 часов вечера его отключат по адресам: улица 40лет Октября, 45, 47; Ушинского, 9/2.

С 9 утра до 4 часов вечера тепла не будет в доме №3 по площади Константиновой. С 10 утра до 5 часов вечера - в доме №15 по улице Детская.

Без горячей воды с 10.00 до 13.00 останутся жители села Подгорное по улице Крайняя,1-3, 5, 7, 9, 11.

Холодную воду отключат с 10 утра до 8 часов вечера жителям улиц Меркулова, 30, 32, 34; Катукова, 11; переулок Учебный, 8.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться в диспетчерскую по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU