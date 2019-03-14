В Липецке пропавший 72-летний пенсионер погиб

СЕГОДНЯ 17:16 2019-03-14T17:20:33+03:00

До сих пор не могут найти еще нескольких дедушек

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В Липецке несколько дней назад пропал пенсионер. 72-летнего Вшивцева Валерия Федоровича разыскивали с 11 марта. В этот четверг, 14 марта, волонтерам поступила неутешительная информация. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", дедушку нашли. Валерий Вшивцев погиб.

В регионе разыскивают еще нескольких пенсионеров. В понедельник, 11 марта, в областном центре пропал 65-летний Соломенцев Александр Егорович. Рост 170 см, худощавого телосложения. Мужчина страдает потерей памяти. Почти месяц назад в селе Жабино Чаплыгинского района пропал Жабин Петр Алексеевич. Последний раз его видели 18 февраля. На вид 80-85 лет, худощавого телосложения. Пожилой человек может быть дезориентирован.

ИСТОЧНИК KP.RU