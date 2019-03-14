В Липецке у закладчиков забрали полкило героина

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-14T17:52:39+03:00

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В Липецке поймали двоих закладчиков с крупной партией наркотиков. По данным полиции, 46-летний мужчина и его 26-летний приятель приехали в Липецкую область как раз для криминального заработка.

У закладчиков забрали крупную партию героинаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Они возили наркотики в Липецк из крупного города России, а здесь раскладывали дозы по тайникам. Как раз во время одной из таких прогулок с раскладыванием зелья их и поймали сотрудники полиции. На момент задержания у мужчин при себе было 8 грамм героина. Но на съемной квартире, где жили наркокурьеры, хранилось куда больше – 467 грамм.

Полкило героина нашли у закладчиков в Липецке..Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 228.1 – сбыт наркотиков в крупном размере. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что сейчас в полиции проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Все кто знает о других подобных личностях или случаях, могут позвонить по телефону: области (4742) 36-91-60 или оставить обращение на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU