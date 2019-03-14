В Липецке у закладчиков забрали полкило героина
В Липецке поймали двоих закладчиков с крупной партией наркотиков. По данным полиции, 46-летний мужчина и его 26-летний приятель приехали в Липецкую область как раз для криминального заработка.
У закладчиков забрали крупную партию героинаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Они возили наркотики в Липецк из крупного города России, а здесь раскладывали дозы по тайникам. Как раз во время одной из таких прогулок с раскладыванием зелья их и поймали сотрудники полиции. На момент задержания у мужчин при себе было 8 грамм героина. Но на съемной квартире, где жили наркокурьеры, хранилось куда больше – 467 грамм.
Полкило героина нашли у закладчиков в Липецке..Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 228.1 – сбыт наркотиков в крупном размере. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, что сейчас в полиции проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Все кто знает о других подобных личностях или случаях, могут позвонить по телефону: области (4742) 36-91-60 или оставить обращение на сайте ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU