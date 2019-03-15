2019-03-15T09:08:16+03:00
Происшествия

Под Липецком девушка украла из магазина 10 коробок конфет

22-летняя девушка попала под статью о мелком хищении
Лия МУРАДЬЯН
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На девушку завели еще два уголовных делаНа девушку завели еще два уголовных делаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Необычная кража из магазина произошла в городе Елец Липецкой области. 13 февраля в полицию пришел директор одного из сетевых магазинов и рассказал, что в обеденное время некая дама вынесла из торгового зала 10 коробок конфет «Мерси» на сумму 1413 рублей 60 копеек.

Воровка попала в обзора камеры наблюдения магазина, благодаря чему ее оперативно вычислили. Оказалось, что местная полиция хорошо знает гражданку на видео. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, 22-летняя девушка имеет судимости, а также обвиняется в другом аналогичном преступлении. Помимо мелкого хищения, по 158.1 статье УК, на бедовую барышню заведено еще два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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