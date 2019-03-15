2019-03-15T09:26:58+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении с «Газелью» под Липецком погиб водитель «Рено»

Иномарка на большой скорости выехала на встречную
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ДТП погиб водитель легковушкиВ ДТП погиб водитель легковушкиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Стали известны подробности жуткой аварии на трассе Орел – Тамбов в Липецкой области, которая произошла 14 марта. Напомним, «Газель» и «Рено» столкнулись лоб в лоб около полудня.

По предварительным данным автоинспекторов, виновником аварии стал 59-летний водитель «Рено». Он на большой скорости вылетел на встречную полосу, но не рассчитал маневр и въехал в лоб встречно «Газели», за рулем которой был 53-летний водитель.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в этой аварии серьезные травмы получили водитель легкового автомобиля и пассажирка «Газели». К несчастью, водителя «Рено» спасти не смогли – он умер в больнице. Женщину госпитализировали.

Это была единственная авария за прошедшие сутки в Липецкой области с погибшими и пострадавшими. По статистике ГИБДД, именно превышение скорости чаще всего становится причиной наиболее травмоопасных ДТП. Каждый превышенный километр в час скорости увеличивает риск гибели в ДТП на 4–5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке на чиновника из района возбудили уголовное дело
Похудеть – и поздороветь!
В Липецке иномарка влетела в автобус
В Липецке у старушки из сумки вытащили деньги и пенсионное
Под Липецком девушка украла из магазина 10 коробок конфет
«Газель» из Липецка не поместилась под мостом в Санкт-Петербурге
В Липецке у закладчиков забрали полкило героина
В Липецке пропавший 72-летний пенсионер погиб
В пятницу 25 улиц Липецка останутся без света, 4 - без отопления и воды
Под Липецком лоб в лоб столкнулись иномарка и "Газель"
Депутаты могут не сразу отправить в отставку мэра Липецка
В субботу днем в Липецке запретят продавать алкоголь
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Липецкий СК возбудил уголовное дело по факту смерти девушки в коме
Первый мобильный офис МФЦ для бизнеса появился в Липецкой области
В Липецке у СК «Звездный» разбирают главный городской каток
В Липецке в ДТП с автогрейдером «КамАЗ» пострадал водитель внедорожника
В Липецке ищут 65-летнего мужчину, страдающего потерей памяти
Под Липецком мужчина, угрожая канцелярским ножом, вынес из магазина брюки
В ночь на четверг в Липецке стукнут морозы