В лобовом столкновении с «Газелью» под Липецком погиб водитель «Рено»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-15T09:26:58+03:00

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Стали известны подробности жуткой аварии на трассе Орел – Тамбов в Липецкой области, которая произошла 14 марта. Напомним, «Газель» и «Рено» столкнулись лоб в лоб около полудня.

По предварительным данным автоинспекторов, виновником аварии стал 59-летний водитель «Рено». Он на большой скорости вылетел на встречную полосу, но не рассчитал маневр и въехал в лоб встречно «Газели», за рулем которой был 53-летний водитель.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в этой аварии серьезные травмы получили водитель легкового автомобиля и пассажирка «Газели». К несчастью, водителя «Рено» спасти не смогли – он умер в больнице. Женщину госпитализировали.

Это была единственная авария за прошедшие сутки в Липецкой области с погибшими и пострадавшими. По статистике ГИБДД, именно превышение скорости чаще всего становится причиной наиболее травмоопасных ДТП. Каждый превышенный километр в час скорости увеличивает риск гибели в ДТП на 4–5%.

ИСТОЧНИК KP.RU