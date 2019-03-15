2019-03-15T10:02:42+03:00
Происшествия

В Липецке у старушки из сумки вытащили деньги и пенсионное

Воровкой оказалась 33-летняя женщина
Лия МУРАДЬЯН
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Воровку поймали в тот же деньВоровку поймали в тот же деньФото: Лия МУРАДЬЯН
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Кража произошла в минувший четверг, 14 марта, на проспекте Мира в Липецке. Там прямо на улице к пожилой женщине подошла некая дама, после общения с которой, у бабушки из сумки пропал кошелек.

Поняв, что ее обокрали, расстроенная 70-летняя пенсионерка пошла в полицию. Старушка описала приметы и рассказала сотрудникам, что в кошельке было 3300 рублей и пенсионное удостоверение.

Уличную воровку оперативно вычислили и поймали в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась 33-летняя жительница областного центра. Женщина нигде не работает. Бессовестная дама задержана и сейчас она дает показания в городском управлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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