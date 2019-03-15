2019-03-15T11:34:48+03:00
Происшествия

В Липецке иномарка влетела в автобус

Момент столкновения попал в объектив камеры [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП в ЛипецкеДТП в ЛипецкеФото: принтскрин видео.
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В минувший четверг, 14 марта, в Липецке произошла авария. На пересечении улиц Гагарина и Плеханова столкнулись маршрутка и иномарка. Момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Автобус ехал по улице Плеханова. Легковушка – в сторону Сокола по Гагарина. На ту же улицу повернул ПАЗик. В него и влетела иномарка. Ролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые из комментаторов написали, что они ехали в этой маршрутке. А также добавили, что правила нарушил водитель легковушки. Мол, он тронулся раньше положенного.

Кстати, на видео запечатлено, как иномарка стартанула раньше других машин, стоящих перед светофором. В том, кто виноват в столкновении, будут разбираться сотрудники ГИБДД.

В Липецке столкнулись маршрутка и иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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