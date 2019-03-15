2019-03-15T12:37:27+03:00
Происшествия

В Липецке на чиновника из района возбудили уголовное дело

Подозреваемый принял ремонт дороги, который не соответствует условиям контракта
Юлия КЛЮЕВА
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В отношении чиновника СКР возбудил уголовное делоВ отношении чиновника СКР возбудил уголовное делоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Елецкого района. Как сообщили в пресс-службе регионального СРК, его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Подозреваемый курировал сферы строительства и дорожного хозяйства. По версии следствия, он самовольно подписал документы об изменении категории дороги местного значения в селе Казаки Елецкого района на класс внутриквартальных проездов. Из-за этого ремонт дороги по улице Совхозная выполнили с грубым нарушением требований государственного контракта. Ремонт сделали некачественно. Уплотнение асфальтобетонного покрытия не соответствовало норме. При этом на счет подрядчика перечислили 320 тыс. рублей – деньги за выполненную, якобы, в полном объеме работу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства должностного преступления. Проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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