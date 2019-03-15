2019-03-15T13:53:47+03:00
Происшествия

В отношении руководства двух застройщиков Липецка возбудили уголовные дела

Ход расследования на контроле прокуратуры
Юлия КЛЮЕВА
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В отношении руководства "ЛИК" и "ЛИСК" возбудили уголовные делаВ отношении руководства "ЛИК" и "ЛИСК" возбудили уголовные делаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Липецкой области добилась возбуждения двух уголовных дел в отношении руководства АО «ЛИК» и ООО «ЛИСК».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в производстве АЭБиПК УМВД России по Липецкой области находились два материала доследственной проверки по заявлениям дольщиков о нарушении сроков сдачи в эксплуатацию домов в микрорайонах «Университетский» и «Елецкий». Застройщики – «ЛИСК» и «ЛИК». Органы дознания неоднократно отказывали в возбуждении уголовных дел. Эти решения отменялись надзирающим прокурором.

В региональном УМВД России возбудили уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ход расследования контролирует прокуратура.

Напомним, что в июле 2017 года после обысков в «ЛИК» столичные силовики задержали экс-руководителя корпорации Валерия Клевцова и еще нескольких сотрудников. Уголовное дело должен был рассматривать Советский районный суд Липецка, однако материалы передали в Воронеж. Клевцову вменяют коммерческий подкуп, отмывание денег и мошенничество, и все в особо крупном размере – 204, 174.1 и 159 статьи УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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