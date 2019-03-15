2019-03-15T14:30:58+03:00
Происшествия

В Липецке эвакуировали Автовокзал из-за бесхозного рюкзака

Специалисты нашли владельца забытой вещи [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке эвакуировали АвтовокзалВ Липецке эвакуировали АвтовокзалФото: скрин с видео
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В эту пятницу, 15 марта, в Липецке эвакуировали Автовокзал по проспекту Победы. По словам очевидцев, граждан вывели из здания в первом часу. Некоторые из них возмущались, что не смогли уехать вовремя. К зданию стянулись экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в здании обнаружили бесхозный рюкзак. На него обратили внимание и отреагировали. Здание вокзала оцепили. К счастью, в рюкзаке ничего опасного не обнаружили. Более того, через некоторое время нашли владельца сумки. Ему вернули забытую вещь.

После того, как угроза не подтвердилась, оцепление сняли. Работу Автовокзала восстановили. Теперь липчане смогут без проблем уехать из города.

В Липецке эвакуировали Автовокзал.Видео Дарья Пахомова

ИСТОЧНИК KP.RU

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