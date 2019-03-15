Под Липецком пьяный мужчина до смерти избил жену

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-15T18:03:56+03:00

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В следственном комитете завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя села Казинки Липецкой области. По информации пресс-службы регионального СКР, его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, утром 1 января этого года обвиняемый жестоко избил супругу. При этом он был пьян. Он бил свою 49-летнюю жену руками и ногами, в том числе по голове, пока она не потеряла сознание. Мужчина понял, что натворил и позвонил в скорую. Женщину госпитализировали в больницу. На следующий день она скончалась. Причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма.

На время предварительного следствия фигуранта заключили под стражу. Он признал свою вину и подробно рассказал о произошедшем в то утро. По его словам, вернувшись после новогодней ночи домой, жены там не оказалось. Он отправился ее искать, однако попытки оказались тщетны. После этого он вернулся домой и наконец-то увидел супругу. Она была тоже пьяна. Ссора переросла в трагедию. Эксперты зафиксировали на теле женщины более 60 травматических воздействий.

Материалы уголовного дела переданы в суд. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU