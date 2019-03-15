2019-03-15T18:29:31+03:00
Общество

За год липчан стало на 6,1 тыс. меньше

В Липецке и области люди умирают чаще, чем рождаются
Юлия КЛЮЕВА
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Численность постоянного населения Липецкой области уменьшаетсяЧисленность постоянного населения Липецкой области уменьшаетсяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В 2018 году в Липецкой области родилось 10,9 тыс. малышей. Как сообщил Липецкстат, 38% родившихся – первенцы. 41% - уже вторые дети у матерей. 21% малышей – рожденные третьими и последующими.

Всего в регионе умерло 16,6 тыс. человек. Общий коэффициент смертности – 14,5 на 1000 человек населения. Этот показатель снизился на 1%. Естественная убыль населения составила 5,7 тыс. человек. Коэффициент убыли увеличился на 6% по сравнению с 2017 годом и составил 5.0 на 1000 человек населения.

По предварительной оценке, численность постоянного населения региона на 1 января 2019 года составила 1 144,1 тыс. человек. Это на 6,1 тыс. человек меньше, чем в начале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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