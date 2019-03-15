2019-03-15T18:37:48+03:00
Общество

В выходные в Липецке мокрый снег и до +5 градусов

Ночью небольшой морозец
Юлия КЛЮЕВА
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Совсем немного и в Липецк ворвется веснаСовсем немного и в Липецк ворвется веснаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 16 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренный, местами небольшой снег. Столбик термометра опустится до 5 градусов ниже ноля.

В светлое время суток синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В воскресенье, 17 марта, в Липецке вероятность осадков крайне мала. Переменная облачность. Ночью до 3 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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