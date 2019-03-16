Под Липецком подросток украл из дома бинокль и деньги

16 Март 18:51 2019-03-16T18:51:35+03:00

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Кражу с проникновением раскрыли в Краснинском районе Липецкой области. Там в селе Половнево кто-то обокрал дом на улице Школьной. Как следовало из-заявления в полицию, воры выбили окно, влезли внутрь и забрали деньги и бинокль.

Подозреваемого в краже вскоре вычислили. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по подозрению в преступлении задержан 17-летний житель того же села. По факту произошедшего завели уголовное дело, подросток сейчас дает показания в местном отделе полиции.

Кроме этого за минувшие сутки, 15 марта, в Липецкой области раскрыли 4 совершенных ранее преступления. Так в Липецке выяснили, что украл планшет из магазина на улице Космонавтов. Воришкой оказался безработный и судимый 27-летний житель Липецка.

Еще одну магазинную кражу раскрыли в селе Доброе, где еще год назад из местной торговой точки украли пиво и сигареты. Вором оказался 25-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU