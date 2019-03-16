2019-03-16T19:10:52+03:00
Происшествия

В Липецке из больницы пропала пенсионерка

Людмила Васильевну Демину ищут третий день
Лия МУРАДЬЯН
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Пропала пожилая женщинаПропала пожилая женщинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке полиция, родственники и волонтеры третий день ищут пропавшую пожилую женщину. 77-летняя Демина Людмила Васильевна ушла из из областной клинической больницы №2. Последний раз пенсионерку видели 14 марта. С тем пор о том, где она находится ничего неизвестно.

Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», пожилая женщина может быть дезориентирована.

Приметы Людмила Васильевны: на вид 77-80 лет, светлые волосы.

Была одета в светло-серую куртку с капюшоном, классические черные брюки и берет с козырьком.

Особые приметы: на шее есть шрам после операции.

Просьба ко всем, кто видел пенсионерку на улице, знает, где она находится или владеет любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом в полицию по номеру «02» или волонтерам: 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. Также можно написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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