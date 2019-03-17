В Липецке нашли пропавшую из больницы пенсионерку

17 Март 14:35 2019-03-17T14:35:32+03:00

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В Липецке через три дня после начала поисков нашли пропавшую пенсионерку Людмилу Демину. Об этом сообщили волонтеры областной общественной организации "Поиск пропавших детей". Детали, при которых обнаружили пожилую женщину, не сообщаются.

Напомним, 77-летняя Людмила Демина ушла из из областной клинической больницы №2. Последний раз ее видели 14 марта. С тем пор никто не знал, где она находилась. К поискам подключились волонтеры, они сообщили, что пожилая женщина может быть дезориентирована.

Добавим, в начале месяца из областной детской больницы ушла 14-летняя школьница. Она покинула здание поздно вечером. Последний раз девушку с татуировками «SASHA» и знаком Инь-Янь видели в 22.00. К счастью, ее, как и Людмилу Васильевну, нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU