Липчан приглашают принять участие в Часе Земли

17 Март 15:14 2019-03-17T15:14:12+03:00

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Липчан в очередной раз приглашают принять участие в Часе Земли. До 27 марта необходимо пройти тест на сайте Всемирного фонда дикой природы с указанием адреса и получить на электронную почту сертификат участника.

Организации и учреждения, направившие в отдел охраны окружающей среды администрации Липецка до 27 марта большее количество сертификатов, получат благодарственные письма. Пять лидеров получат грамоты и подарки. 30 человек из списка, отметившихся на карте WWF в Липецке, определенные с помощью программы генерирования случайных чисел, по итогам получат памятные сувениры и наклейки участника акции.

Час Земли наступит в субботу 30 марта в 20.30.

СПРАВКА «КП»:

Час Земли - акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Стартовала в Австралии в 2007 году и через несколько лет стала самой массовой общественной акцией в истории человечества. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 170 стран и около 7000 городов.

Главная цель Часа Земли – с помощью символического выключения света продемонстрировать обеспокоенность проблемой опасного изменения климата и истощительного использования ресурсов, «проголосовать» за здоровую Планету.

В 2018-ом в акции приняли участие жители более 700 населенных пунктов нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU