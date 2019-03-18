2019-03-18T08:31:54+03:00
Происшествия

В Липецке камера сняла, как водитель иномарки не уступил дорогу и попал в ДТП

Авария произошла в субботу на улице Неделина [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП сняла камера наблюденияДТП сняла камера наблюденияФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке уличная камера наблюдения зафиксировала момент столкновения двух легковых машин. Авария произошла на светофоре на улице Неделина в минувшую субботу, 16 марта. Там в районе Торговой площади столкнулись «ВАЗ-2107» и иномарка.

дтп на ул. Неделина.vk.com/myregion48

На записи видно, как водитель черной иномарки, не убедившись в безопасности маневра, выезжает на перекресток со второстепенной дороги стороны дворов. В этот момент синяя «семерка» пытается проскочить на зеленый мигающий, и ей почти это удается.

Заметив иномарку, водитель «ВАЗа» начинает тормозить, но поздно – машину заносит и она бьет боком черную легковушку. В этот момент на светофоре загорается красный. От удара на «семерке» открывается пассажирская дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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