В Липецке камера сняла, как водитель иномарки не уступил дорогу и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-18T08:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке уличная камера наблюдения зафиксировала момент столкновения двух легковых машин. Авария произошла на светофоре на улице Неделина в минувшую субботу, 16 марта. Там в районе Торговой площади столкнулись «ВАЗ-2107» и иномарка.

дтп на ул. Неделина.vk.com/myregion48

На записи видно, как водитель черной иномарки, не убедившись в безопасности маневра, выезжает на перекресток со второстепенной дороги стороны дворов. В этот момент синяя «семерка» пытается проскочить на зеленый мигающий, и ей почти это удается.

Заметив иномарку, водитель «ВАЗа» начинает тормозить, но поздно – машину заносит и она бьет боком черную легковушку. В этот момент на светофоре загорается красный. От удара на «семерке» открывается пассажирская дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU