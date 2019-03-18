2019-03-18T09:21:59+03:00
Происшествия

Липчанин украл из магазина 10 банок детского питания

За сутки в области раскрыли три кражи
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецкой области поймали трех воровВ Липецкой области поймали трех воровФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Магазинная кража произошла в минувшую пятницу, 15 марта, в одном из сетевых магазинов по проспекте Победы в Липецке. Там посетитель украл из торгового зала 10 банок детского питания. После заявления, полиция нашла подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 26-летний житель Липецка. Известно, что у парня имеются судимости.

Также в Липецке раскрыли кражу из общежития на улице 50 лет НЛМК, откуда 16 марта вынесли сотовый телефон. Вором оказался 26-летний парень из Добровсокго района.

В тот же день в Ельце на улице Пожарной домушник влез в окно квартиры, которое хозяева забыли закрыть. Вор вынес из квартиры все золотые украшения. Под подозрение попал 29-летний житель Ельца.

А в Чаплыгинском районе подросток влез в чужой дом, снял 7 деревянных рам и металл. По данным полиции, несовершеннолетний нигде не учится и не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком 3-летняя девочка выпала из окна и получила тяжелые травмы: проводится доследственная проверка
Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавшие
Под Липецком «ВАЗ» влетел в дерево – погиб пассажир
Под Липецком сгорела грузовая «Газель»
В Липецке камера сняла, как водитель иномарки не уступил дорогу и попал в ДТП
Липчан приглашают принять участие в Часе Земли
В Липецке нашли пропавшую из больницы пенсионерку
В Липецке из больницы пропала пенсионерка
Под Липецком подросток украл из дома бинокль и деньги
В выходные в Липецке мокрый снег и до +5 градусов
За год липчан стало на 6,1 тыс. меньше
Под Липецком пьяный мужчина до смерти избил жену
Автобус №308к и «Пежо» столкнулись в центре Липецка
Игорь Артамонов предоставит выгодные условия итальянским инвесторам
В Липецке эвакуировали Автовокзал из-за бесхозного рюкзака
В отношении руководства двух застройщиков Липецка возбудили уголовные дела
Магазин в Липецке оштрафовали на 220000 рублей из-за неправильного хранения алкоголя
В Липецке на чиновника из района возбудили уголовное дело