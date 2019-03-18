Липчанин украл из магазина 10 банок детского питания

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-18T09:21:59+03:00

За сутки в области раскрыли три кражи

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Магазинная кража произошла в минувшую пятницу, 15 марта, в одном из сетевых магазинов по проспекте Победы в Липецке. Там посетитель украл из торгового зала 10 банок детского питания. После заявления, полиция нашла подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 26-летний житель Липецка. Известно, что у парня имеются судимости.

Также в Липецке раскрыли кражу из общежития на улице 50 лет НЛМК, откуда 16 марта вынесли сотовый телефон. Вором оказался 26-летний парень из Добровсокго района.

В тот же день в Ельце на улице Пожарной домушник влез в окно квартиры, которое хозяева забыли закрыть. Вор вынес из квартиры все золотые украшения. Под подозрение попал 29-летний житель Ельца.

А в Чаплыгинском районе подросток влез в чужой дом, снял 7 деревянных рам и металл. По данным полиции, несовершеннолетний нигде не учится и не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU