Под Липецком сгорела грузовая «Газель»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-18T09:34:13+03:00

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Автопожар произошел в ночь с субботы на воскресенье в селе Тюшевка в Липецком районе. Там на улице Молодежная у дома №5 загорелся автомобиль «ГАЗ-3302». Заметив огонь, очевидцы вызвали пожарных. Сообщение о пожаре поступило на пуль дежурного спасательного поста №25 ровно в 23.00.

На место тут же выехал пожарный расчет. На момент прибытия пожарных, кабина грузовика была полностью охвачена огнем. В любой момент пламя могло перекинуться на соседние строения.

Распространение огня удалось предотвратить. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, огонь уничтожил кабину «Газели», из людей никто не погиб и не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают сумму ущерба и причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU