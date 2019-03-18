Под Липецком «ВАЗ» влетел в дерево – погиб пассажир
Трагическая авария произошла в минувшее воскресенье, 17 марта, в городе Усмань Липецкой области. Там на улице Комсомольской в 5 утра не справился с управлением 25-летний водитель «ВАЗ-2109». Машину вынесло с дороги, она влетела в дерево и перевернулась. В этой аварии погиб пассажир «девятки».
Еще одно серьезное ДТП случилось в Липецке субботу около 11.00. На Воронежском шоссе 26-летний водитель «Форда» въехал в «Ауди», за рулем которой был 40-летний мужчина. В аварии пострадали три пассажира обеих иномарок. Пассажирку «Ауди» увезли в больницу, а две пассажиркам второй иномарки, включая 9-летнюю девочку, оказали помощь и отпустили.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пассажирам «Форда» удалось избежать более серьезных последствий благодаря ремням безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU