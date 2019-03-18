Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-18T11:01:29+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 марта, в Липецкой области случился пожар. В 11.44 на пуль дежурного спасателя поступило сообщение о задымлении в доме, что находится в селе Березовка Данковского района. Пожарные выдвинулись к дому №22 по улице 50 лет СССР.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, когда бригада спасателей оказалась на месте, они увидели, что из дома валит сильный дым. Они не допустили распространения огня по всей площади дома. Возгорание ликвидировали.

Несмотря на усилия пожарных, пламя уничтожило внутреннюю отделку дома с одной стороны. Есть пострадавшие. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае пожара звонить "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU