Под Липецком 3-летняя девочка выпала из окна и получила тяжелые травмы: проводится доследственная проверка
В выходные в Липецкой области из окна жилого дома выпала 3-летняя девочка. Она получила травмы. Региональный СКР по данному факту проводит доследственную проверку.
По данным следствия, днем в субботу, 16 марта, малышка выпала из окна мансардного этажа частного дома. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, это произошло в селе Тербуны Тербунского района. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами в реанимационное отделение областной детской больницы.
Установлено, что девочка воспитывается в многодетной семье. В день трагедии она спала в комнате. Потом она проснулась и влезла на подоконник, открыла окно. После чего выпала с высоты 2 этажа на бетонную отмостку.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Выясняются условия воспитания девочки. По результата доследственной проверки примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU