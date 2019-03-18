Под Липецком 3-летняя девочка выпала из окна и получила тяжелые травмы: проводится доследственная проверка

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-18T11:49:50+03:00

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В выходные в Липецкой области из окна жилого дома выпала 3-летняя девочка. Она получила травмы. Региональный СКР по данному факту проводит доследственную проверку.

По данным следствия, днем в субботу, 16 марта, малышка выпала из окна мансардного этажа частного дома. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, это произошло в селе Тербуны Тербунского района. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами в реанимационное отделение областной детской больницы.

Установлено, что девочка воспитывается в многодетной семье. В день трагедии она спала в комнате. Потом она проснулась и влезла на подоконник, открыла окно. После чего выпала с высоты 2 этажа на бетонную отмостку.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Выясняются условия воспитания девочки. По результата доследственной проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU