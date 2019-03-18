Напоминание липчанам: о праве на льготы нужно заявить

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-18T12:06:06+03:00

Подать заявление и документы в налоговую нужно до 1 апреля

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ФНС России по Липецкой области напоминает липчанам, что о своем праве на льготы налогоплательщику нужно заявить. Это касается тех граждан, которые льготы должны подтверждать ежегодно: справка об инвалидности, выданная на год, справка о составе семьи для одиноких пенсионеров. Также льготу должны подтвердить граждане, у которых в 2018 году впервые возникло такое право.

Налогоплательщицам следует самостоятельно подать заявление и подтверждающие документы в налоговый орган. Сделать это нужно до 1 апреля этого года. Жители Липецка могут подать заявление и документы через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в отделениях МФЦ, по почте или лично, обратившись в налоговую.

Полный перечень налоговых льгот находится на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИСТОЧНИК KP.RU