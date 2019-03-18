В баре Липецка нашли контрафактный ром

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-18T13:35:58+03:00

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В выходные, 16 марта, сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проверили один из баров Липецка. Как сообщили в пресс-службе управления, в заведении был установлен оборот алкогольной продукции без маркировки. В баре вместо рома продавали подделку.

За это нарушение установлена административная ответственность по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ « Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны». Юридическому лицу грозит от 200 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что согласно закону алкогольная продукция, кроме пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи подлежит обязательной маркировки. За исключением продукции, поставляемой на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU