В Липецке у тамбовчан изъяли 387,2 г наркотиков

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-18T14:51:08+03:00

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В Липецке задержали жителей Тамбовской области, которые пытались сбыть наркотики. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ими оказались двое мужчин – 26-ти и 27-лет. Предположительно, они прибыли в областной центр, чтобы сбывать наркотики через тайники-закладки. В ходе обыска наркополицейские обнаружили и изъяли 387,2 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

Подозреваемые находятся под арестом. Максимальное наказание по данным статьям – до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU