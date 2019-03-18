В Липецке ночью под окнами нашли 70-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-18T15:09:58+03:00

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Этой ночью, 18 марта, в Липецке произошла трагедия. 70-летняя пенсионерка выпала из окна своей квартиры по улице Папина. Женщина упала с высоты 5-ого этажа. Липчанка погибла.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. – Женщина – инвалид по психическому заболеванию. Незадолго до трагедии она лечилась в больнице.

Как стало известно «КП-Липецк», пенсионерка ушла из жизни добровольно. Происшествие случилось, когда муж спал. До этого она неоднократно говорила, что попытается пойти на рисковый шаг.

Напомним, в выходные в области из окна мансардного этажа выпала 3-летняя девочка. Малышку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами. По данному факту СКР Липецкой области проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU