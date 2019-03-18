В Липецке ночью под окнами нашли 70-летнюю пенсионерку
Этой ночью, 18 марта, в Липецке произошла трагедия. 70-летняя пенсионерка выпала из окна своей квартиры по улице Папина. Женщина упала с высоты 5-ого этажа. Липчанка погибла.
- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. – Женщина – инвалид по психическому заболеванию. Незадолго до трагедии она лечилась в больнице.
Как стало известно «КП-Липецк», пенсионерка ушла из жизни добровольно. Происшествие случилось, когда муж спал. До этого она неоднократно говорила, что попытается пойти на рисковый шаг.
Напомним, в выходные в области из окна мансардного этажа выпала 3-летняя девочка. Малышку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами. По данному факту СКР Липецкой области проводит доследственную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU