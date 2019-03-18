В Липецке за неделю гриппом и ОРВИ заразились более 3,5 тыс. человек

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-18T15:31:04+03:00

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За прошедшую неделю с 11 по 17 марта в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 5 691 человек. Из них 12 случаев гриппа. 4% больных госпитализировали. 73% всех заболевших – дети до 14 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели ниже эпидемического порога на 12,3%.

В Липецке за неделю заболели 3 705 человек. 10 из них подхватили грипп. В основном болеют вирусами гриппа A(H3N2) и A(H1N1)pdm09 непривитые граждане. Возросла актвность аденовирусов, рино- и вирусов парагриппа.

В управлении напоминают, что при появлении симптомов ОРВИ или гриппа следует своевременно обращаться за помощью к медикам. Для снижения риска заражения вирусами, нужно избегать контакта с больными, часто мыть руки, обходить стороной места массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU