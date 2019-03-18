В Липецке автобусы №13 будут ходить чаще

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-18T16:04:09+03:00

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В Липецке на одном из автобусных маршрутов станет больше машин. На этой неделе в областном центре введут дополнительные рейсы на маршруте №13, который следует по схеме «9 микрорайон – Косыревское кладбище – улица Яблоневая – ОАО «Завод «Центролит». Автобусы пустят уже в этот четверг, 21 марта, в утреннее и вечернее время.

Так, дополнительные машины направят в 7.05 утра и 14.55 дня. Они будут отправляться от остановки «9 микрорайон» в направлении улицы Яблоневая. В обратную сторону от остановки «улица Яблоневая» дополнительные автобусы стартуют в 7.35 утра и 18.03 вечера.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, благодаря нововведению улучшится транспортное обслуживание населения поселка Венера.

ИСТОЧНИК KP.RU