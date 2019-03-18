2019-03-18T16:03:02+03:00
Происшествия

Под Липецком глава села покрывал злостного нарушителя ПДД

Теперь уже бывшему чиновнику грозит до 7 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Чиновника подозревают в злоупотребленииЧиновника подозревают в злоупотребленииФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Измалковском районе Липецкой области глава сельского поселения попал под статью о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, теперь уже бывший чиновник покрывал злостного нарушителя ПДД.

Местный горе-водитель попался пьяным за рулем, за что его приговорили к обязательным работам, которые мужчина должен был пройти в родном селе. Приговоренный благополучно отправился в столицу на заработки и одновременно умудрился отработать на благо государства 200 часов.

Согласно материалам дела, все это время глава села заставлял подчиненных вносить ложные данные в табели, что виновный якобы отрабатывает назначенное судом время. Липовые документы передавались в УФСИН 3 месяца.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, действиям подозреваемого еще дадут окончательную оценку, а по нынешней 285 статье ему грозит до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24