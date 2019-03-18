Под Липецком глава села покрывал злостного нарушителя ПДД
В Измалковском районе Липецкой области глава сельского поселения попал под статью о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, теперь уже бывший чиновник покрывал злостного нарушителя ПДД.
Местный горе-водитель попался пьяным за рулем, за что его приговорили к обязательным работам, которые мужчина должен был пройти в родном селе. Приговоренный благополучно отправился в столицу на заработки и одновременно умудрился отработать на благо государства 200 часов.
Согласно материалам дела, все это время глава села заставлял подчиненных вносить ложные данные в табели, что виновный якобы отрабатывает назначенное судом время. Липовые документы передавались в УФСИН 3 месяца.
Как сообщили в пресс-службе областного СКР, действиям подозреваемого еще дадут окончательную оценку, а по нынешней 285 статье ему грозит до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU