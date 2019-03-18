Пожар на ЛТЗ в Липецке: женщина погибла из-за непотушенной сигареты

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-18T16:45:44+03:00

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В воскресенье, 17 марта, в Липецке произошла трагедия. Утром выходного дня в районе ЛТЗ произошел пожар. В многоэтажном доме по улице Жуковского загорелась квартира. К месту происшествия прибыли 4 пожарно-спасательных расчета. К этому времени из окна 5 этажа валил густой дым.

В горящей квартире находилась женщина. Спасатели ликвидировали огонь. Однако, спасти липчанку не удалось.

- Соседи почувствовали задымление и вызвали пожарных, - сообщили в пресс-службе СКР Липецкой области. – В пожаре погибла 58-летняя женщина. Ее тело обнаружили в кровати.

Как стало известно «КП-Липецк», женщина злоупотребляла спиртными напитками. И, по всей видимости, курила в постели. У погибшей полностью сгорели голова и руки. Эксперты сделали вывод, что она находилась в очаге возгорания.

Пожар на ЛТЗ в Липецке: погибла женщина.Видео Torri Kvint

ИСТОЧНИК KP.RU