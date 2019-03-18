Липчанка отдала юристам-аферистам почти четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-18T17:09:16+03:00

С женщины взяли деньги за консультацию и пропали

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Липчанка стала жертвой интернет-мошенников, которых нашла сама. В поисках юридический помощи в Интернете, женщина набрела на некий сайт, где рекламировали правовые услуги квалифицированных московских юристов.

Липчанка позвонила по указанному номеру, специалист на другом конце трубки представился сотрудником правоохранительных органов, выслушал суть проблемы и пообещал помочь. Но для дальнейшей консультации нужны были деньги. В итоге женщина перевела «юристам» более 200 тыс. рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой обмана, липчанка обратилась в полицию. После доследственной проверки состава преступление не нашли, но прокуратура с этим не согласилась.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после дополнительной проверки уголовное дело завели по части 2 статьи 159 УК – групповое мошенничество. «квалифицированных юристов» сейчас ищут, им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU