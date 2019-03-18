Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды

СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-18T18:44:18+03:00

В Липецке снова отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 19 марта, в некоторых домах Липецка отключат свет, тепло и холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители площади Петра Великого, 2; улиц 9 Мая, 70; Доватора, 10б, 16а, 16, 18, 2, 4, 4/1, 59, 6, 61, 8, 12, 12б, 14, 14б; Жактовская; Рудничная; 15микрорайон, 7-18; 5/2; Советская, 28, 30, 36, 42, 66; Космонавтов, 12, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1.

C 10 утра до 5 часов вечера свет отключат жителям домов №3 и №5 по проспекту 60 лет СССР. С 2 часов дня до 5 часов вечера элетричества не будет по адресам: улица Бачурина, 15, 17; Жуковского, 5, 6, 9а; Коммунистическая, 16, 18а; Бачурина, 16а; Краснозаводская, 8.

Без тепла в этот день останутся жители дома №5 по улице Ангарской на Сырском Руднике. Батареи станут холодными на период с 9 утра до 5 часов вечера.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Индустриальная; 2-ая Индустриальная; Полярная; Зоологическая; Садовая; Сенная; Буденного; Небесная; Сырская; переулок Рядовой.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU