Липецкие спасатели за неделю 5 раз вскрывали двери, за которыми остались дети

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-18T18:10:35+03:00

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По данным управления ГО и ЧС Липецка, чаще всего липчане звонят спасателям из-за захлопнувшихся дверей, за которыми остались дети. Только за минувшую неделю, с 11 по 17 марта, спасателям пришлось пять раз выезжать на такие вызовы и вскрывать двери.

Родители выходят «на минуточку» и не берут ключи, а дверь либо захлопывается, либо ребенок закрывает ее сам, а открыть не может. И тогда родители звонят в «112».

Как отметили в пресс-службе ведомства, такая беспечность взрослых может стать причиной несчастного случая с ребенком. Поэтому спасатели просят родителей быть внимательней и не оставлять детей одних. Взрослым советуют всегда брать с собой ключи и сменить замок, чтобы дверь не захлопывалась.

ИСТОЧНИК KP.RU