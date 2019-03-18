Погода в Липецке: во вторник синоптики обещают до +9 градусов

СЕГОДНЯ 20:30 2019-03-18T20:30:37+03:00

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Во вторник, 19 марта, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью местами туман. Водителей просят быть осторожными. Температура воздуха – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе заметно потеплеет. Днем синоптики обещают до 9 градусов выше ноля. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

В среду, 20 марта, в Липецке ночью ожидается до +1 градуса. Днем около 2 градусов тепла. Возможен дождь, к ночи небольшой снег. Ветер в областном центре юго-западный 7-9 м/с. Атмосферное давление без изменений – 754 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU