В Липецке пропал 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-19T08:51:56+03:00

Точной информации о местонахождении липчанина нет с 16 марта

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В Липецке разыскивают 33-летнего мужчину. В областном центре пропал Почепаев Максим Сергеевич. С 16 марта этого года нет точной информации о его местонахождении. Его ищут родные и волонтеры.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: черная короткая куртка, синие джинсы, черные ботинки со шнурками.

Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", с собой у Максима Почепаева была темная мужская сумка.

Просьба ко всем, кто видел липчанина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU