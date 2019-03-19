Липчанка пожаловалась на водителя, который чуть не сбил ее с ребенком

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-19T09:17:55+03:00

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В соцсетях липчанка пожаловалась на неизвестного водителя. По словам женщины, в минувший вечер, 18 марта, в микрорайоне Елецкий ее с ребенком на руках чуть не сбил автомобилист. Все это попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

На тротуаре стоит липчанка с ребенком и еще один человек. В это время по дороге во дворе движутся машины. Пешеходы подождали, пока они проедут. Женщина взяла малыша на руки и начала переходить дорогу. В этот момент водитель только что проехавшей машины решил сдать назад. Видимо, он не увидел пешеходов. Липчанка отбежала.

- Убедительная просьба, при совершении маневров, тем более в жилой зоне, тем более вечером и на перекрёстках с большим поток пешеходов смотрите не только в лобовое стекло, а так же в боковые и зеркало заднего вида, - оставила сообщение водителю липчанка. - Вы сегодня видимо ооочень спешили и чуть не сбили меня с ребёнком на руках!

В Липецке женщина пожаловалась на водителя, который чуть не сбил ее с ребенком на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU