В Липецке мужчину переехал травмай

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-19T10:00:21+03:00

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Этой ночью, 19 марта, в Липецке случилась трагедия. На улице Полиграфической погиб 27-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, в половине первого ночи женщина - водитель травмая наехала на пешехода. Мужчина двигался в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте.

Кроме этого происшествия, за прошедшие сутки на дорогах региона зафиксировано 1 227 нарушений правил дорожного движения. 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. 72 человека не стали пристегиваться ремнями безопасности во время движения. 877 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. В Липецкой области случилось 19 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU