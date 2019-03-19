Рейс из Екатеринбурга в Липецк задержали на 10 часов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-19T10:05:28+03:00

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В этот вторник, 19 марта, задержали авиарейс Екатеринбург - Липецк. Самолет из аэропорта Кольцово должен был вылететь в 5.50 утра по местному времени. Рейс задержали на 10 часов. Вылететь в Липецк можно будет только в 15.40. У Екатеринбурга разница во времени с Липецком - +2 часа. Причина задержки не уточняется. Лететь из Екатеринбурга в Липецк более 2 часов. Если самолет вылетит вовремя, то пассажиры прибудут в областной центр уже в 15.55.

Кстати, изменения в расписании коснулись рейса Липецк - Санкт-Петербург. Самолет должен был покинуть Липецкий аэропорт в 13.00. Однако, вылет перенесли на 16.20. Если ничего не изменится, самолет приземлится в Пулково-1 в 18.20.

ИСТОЧНИК KP.RU